Tel Aviv: Yemen'e karşı caydırıcılık oluşturmak imkânsız

Lübnan'ın En-Neşre haber sitesinin aktardığına göre, Tel Aviv Üniversitesi İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin raporunda, İsrail ordusunun bu yıl Yemen'e yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu saldırılarda Hudeyde Limanı, başkent Sana ve uluslararası havaalanı hedef alındı. Ancak bu saldırılar durumu değiştirmedi ve Ensarullah, işgal altındaki topraklara füze fırlatmaya devam ediyor. Ayrıca, tamamen devre dışı kalan Eilat Limanı'nın kuşatması da sürüyor.

Raporda, Ensarullah'ın İsrail'i Gazze'deki savaşı durdurmaya zorlamak amacıyla İsrail'e karşı yeni bir savaş aşaması başlattığı belirtildi. Ensarullah'ın gece boyunca fırlattığı füzelerle işgal altındaki topraklardaki halkı yıpratmayı hedeflediği ifade edildi. Bazı füzeler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilse de Ensarullah, belirlediği hedeflere ulaşarak İsrail halkı üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturuyor. Bu durum, işgal altındaki geniş bölgelerde sirenlerin çalmasına neden oluyor.

Raporda ayrıca Ensarullah'a karşı caydırıcılık oluşturmanın neredeyse imkansız olduğu vurgulandı. Bunun nedeni olarak ise Ensarullah'ın kaybedecek pek bir şeyinin olmaması ve İsrail ile ABD'ye yönelik operasyonlarını sürdürdükçe gücünün daha da artması gösterildi.

Siyonist raporda, Yemenlilerin saldırılarına karşı bazı çözüm önerileri de sunuldu. Raporda İsrail ve ABD öncülüğündeki koalisyonun Kızıldeniz'deki stratejisini değiştirmesi gerektiği belirtildi. Yemen'e yönelik sürekli saldırılar düzenlenmesi tavsiye edildi. Bu saldırıların, füze atışlarını durdurmasa bile Yemenlileri savunmaya odaklanmaya zorlayarak işgal altındaki topraklara daha fazla saldırı düzenlemelerini engelleyebileceği öne sürüldü.

Raporun ikinci önerisi ise, Yemen'e karşı oluşturulan koalisyonun operasyonlarının niteliğini değiştirmek oldu. Bu öneride, Ensarullah'a yönelik daha yoğun ve çeşitli hedeflere yönelen operasyonların, Yemen sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleştirilmesi gerektiği savunuldu.