İran'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırılarına kınama

ABD ve İngiltere’nin Sana'a şehrinin farklı bölgelerine yönelik geniş çaplı saldırılarını şiddetle kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Körfez İşleri Yardımcısı ve Genel Müdürü Muhammed Ali-Bek, bu saldırıları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın açıkça ihlali ve Yemen'in egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Batı Asya bölgesindeki tüm çatışmaların ve saldırıların kaynağını, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım politikalarının devamı olarak gördüğünü ifade eden Ali-Bek rejimin savaş yanlısı politikaları ile ateşkesin bozulmasının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için olumsuz sonuçlar doğuracağına bir kez daha dikkat çekti.