Irak'taki Askeriye Türbesi'ne ziyaretçi akını

Ehl-i beytin 10. imamı Hz. İmam Hadi'nin (a.s) şehadet yıldönümünde Irak'ın Samarra kentindeki Askeriye Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Mukaddes Askeriye Türbesi Sekreterliği, son birkaç günde Hz. İmam Hadi'nin (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla Samarra kentine gelen ziyaretçi sayısının 3 milyonu aştığını bildirdi.

Ehl-i beyt aşıkları bu şehirde düzenlenen matem törenlerine katılarak göz yaşı döktüler.

Hz. İmam Hadi kimdir?

Hadi adıyla ünlü olan İmam Ali Naki (a.s) hicri 212 yılında Medine kenti yakınlarında dünyaya geldi ve değerli babası İmam Cevad'ın (a.s) gözetiminde tealim ve terbiye gördü.

İmam Hadi babası İmam Cevad'ın şehadetinden sonra İslam ümmetinin imametini üstlendi.

O hazretin en meşhur lakabı hidayet eden anlamına gelen "Hadi"dir.

Hazreti İmam Hadi (a.s) sürekli dini, fikri ve sosyal celseler düzenleyip, halkın sorularına cevap verir ve onları aydınlatırdı.

Bir yandan o hazretin büyük ilmi, diğer yandan halk nezdinde ilgi ve saygı duyulması Abbasi halifelerini rahatsız ediyordu.

O hazret 254. Hicri kameri yılında (Şia rivayetlerine göre) Abbasi halifesi Mu'tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi.