Mesrur Barzani, Erdoğan ile bir araya geldi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslar çerçevesinde gittiği Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son durum ve özellikle Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.