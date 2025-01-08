İran ve IKBY arasında diplomatik görüşme

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Heriri, IKBY heyetiyle birlikte İran'ın Erbil Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, İran'ın yeni Erbil Başkonsolosu Feramarz Esadi ile Heriri, iki taraf arasındaki ilişkiler ve iş birliği ele alındı.

Heriri ve beraberindeki heyet, İran ile IKBY’nin Saddam Hüseyin rejimine karşı ortak mücadelesini ve IŞİD tehdidi döneminde yürütülen iş birliğini hatırlatarak, bu tarihsel bağların derinliğine dikkat çekti. Ayrıca İran’ın, Iraklı ve Kürt mültecilere verdiği desteğin altı çizildi.

Her iki taraf da mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğinin yeni alanlara taşınması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, bölgesel istikrarın korunması için ortak çalışmaların önemine işaret edildi.