Irak Başbakanı Sudani kutsal kent Meşhed'de

Resmi temaslar için Tahran'a gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın kutsal kenti Meşhed'e gitti.

Sudani ile beraberindeki heyet Tahran temaslarının ardından Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Kutsal Türbesini ziyaret edecek.

Irak Başbakanı Sudani, Tahran temasları kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelmişti.

Irak Başbakanı Sudani'nin İran'a son ziyareti, 22 Mayıs'ta gerçekleşti.