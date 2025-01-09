İran ordusuna 1000 stratejik İHA daha katılıyor

Önümüzdeki günlerde 1000 stratejik insansız hava aracı (İHA) ordu harekat gücüne katılacak. Bu adım, İran'ın savunma sanayisindeki teknolojik gelişmelerini ve ordunun caydırıcılık gücünü artırma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Söz konusu İHA'lar, çeşitli stratejik görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, İran Ordusu'nun operasyonel kapasitesini önemli ölçüde yükseltecek.

Savunma yetkilileri, bu gelişmenin İran'ın bölgesel güvenlik ve ulusal savunma hedeflerine katkı sağlayacağını vurguluyor. İran Ordusu'nun yeni İHA'ları, hava savunma, keşif ve saldırı görevlerinde üstün bir performans sunması bekleniyor.