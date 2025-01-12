İran Ordusu, 1000 İHA ve yeni donanımlarla güçleniyor

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Ordusu’na, önümüzdeki günlerde yeni ekipmanların dahil edileceğini duyurdu.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Tuğamiral Seyyari, önümüzdeki günlerde 1000 adet stratejik insansız hava aracının (İHA) orduya dahil edileceğini belirtti.

Tuğamiral Seyyari, bu İHA’ların gizlilik, uzun menzil, hassas hedefleme ve yüksek tahribat gücü gibi önemli özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın Kara Kuvvetleri’ne de yeni ekipmanlar katılacağını belirten Tuğamiral Seyyari, bu yeni donanımın önümüzdeki günlerde teslim edileceğini söyledi.

Deniz Kuvvetleri açısından da önemli gelişmeler yaşanacak. Cask bölgesindeki 2. deniz bölgesinin ilk aşamasının açılışı yapılacak ve burada inşa edilen liman tesisleri ile dalga kıranlar tanıtılacak.

Tuğamiral Seyyari, ayrıca yeni bir savaş gemisinin ve geliştirilmiş deniz taşıtları ve hava birliklerinin de Deniz Kuvvetleri’ne katılacağını dile getirdi.

İran Ordusu’nun Deniz ve Kara Kuvvetleri’ne yapılacak bu yatırımlar, ordunun yeteneklerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.