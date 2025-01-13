İran Ordusu 1000 stratejik insansız hava aracı ile donatıldı

İran Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanıp üretilen 1000 adet stratejik, gizli ve mühimmat karşıtı insansız hava aracı (İHA), bugün sabah saatlerinde İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdülrahim Musevi'nin talimatıyla, Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nesirzade'nin katılımıyla ülke genelinde düzenlenen törenle İran Ordusu'nun harekat gücüne katıldı.

Bu insansız hava araçları, 2 bin kilometreden fazla menzil, yüksek yıkım gücü, radar algılama çapı (RCS) çok düşük olan yapılarıyla hava savunma sistemlerinden geçebilme yeteneği, yüksek irtifada uçuş süresi ve başlangıçtan sona kadar bağımsız olarak çalışabilme özelliklerine sahip.

Stratejik İHA'lar, sınır gözetleme ve keşif faaliyetlerini artırarak, uzak hedeflere karşı ordunun hedef alma gücünü ve operasyonel yeteneklerini geliştirecek.

İHA'lar, İran Ordusu, Savunma Bakanlığı ve yerli teknoloji şirketlerinin ortak çalışmasıyla, ülke içindeki İHA üretim tesislerinde tasarlandı ve üretildi. Bu insansız hava araçları, İran’ın belirlediği üslerde ve stratejik bölgelerde konuşlandırılacak.