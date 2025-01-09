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9 Oca 2025 12:59

Siyonist Rejim ordusu, Suriye'de bir askeri havaalanına saldırdı

Siyonist Rejim ordusu, Suriye'de bir askeri havaalanına saldırdı

Golan Tepeleri'ndeki işgale devam eden İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını da sürdürüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Siyonist Rejim Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan Halhala Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Suriyeli bir kaynak, "İsrail savaş uçağı, Suriye hava sahasına girdi ve Süveyda kentinin kuzeyinde bulunan Halhala Askeri Havaalanı'na birkaç füze fırlattı" dedi.

Kaynak, askeri havaalanının bulunduğu alanda büyük bir yangın çıktığını ve patlama sesleri duyulduğunu ifade etti.

Suriye'nin askeri imkan ve kabiliyetlerini zayıflatma politikası izleyen İsrail ordusu, geçen ay Suriye'de silahlı muhalefet iktidarı ele geçirdikten sonra da Halhala Askeri Havaalanı'na saldırmıştı.

İsrail güçleri, Suriye'deki birçok askeri hedefe yönelik saldırılarına da devam ediyor.

News ID 1923256

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