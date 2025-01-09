Çin ve Afrika'dan iş birliği

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı olan Wang Yi, Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Çin ve Afrika'nın iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkacağına ilişkin soruya Wang, Cumhurbaşkanı Sassou'nun iklim değişikliği konusuna gösterdiği yüksek ilginin, Afrika liderlerinin ileri görüşlülüğünü yansıttığını belirterek ve Çin'in, Afrika'nın yeşil kalkınmayı başarması için her zaman desteklediğini, ortaklaşa inşa edilen fotovoltaik santrallerin kurulu gücünün 1,5 GW'ı aştığını ve kıta genelinde binlerce evi aydınlattığını sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Çin ve Afrika'nın çevre dostu modernizasyonu birlikte ilerletmeleri önerisinde bulunduğunu belirten Wang, bunun her iki tarafın da ortak hedefi ve bu ziyaretin temel görevlerinden biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in Yeşil Kalkınma Ortaklık Eylemi'ni uygulayacağını ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu Pekin Zirvesi'nde önerilen temiz enerji projelerini hayata geçirmek için Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Wang, Çin'in uluslararası iklim yönetimini teşvik etmek için de Afrika ile iş birliği yapacağını belirtti.

Adil ve ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklara uyulması gerektiğini kaydeden Wang, gelişmiş ülkeleri tarihi sorumluluklarıyla yüzleşmeye, yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmeye ve özellikle Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelere mali, teknik ve kapasite geliştirme desteği sağlamaya çağırdı.

Kaynak: cgntturk