İsrail hapishanelerinde 10 bin 400 Filistinli tutuklu var

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğu belirtildi.

Tutuklular arasında 4'ü Gazze'den 87 kadının yanı sıra 320 çocuğun yer aldığı kaydedilen açıklamada, 95'i çocuk, 22'si kadın 3 bin 376 kişinin idari tutuklu olduğu, tutuklulardan 1886 kişinin ise Siyonist Rejim tarafından "yasadışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu kişilerin gerçek sayısını ve akıbetlerini gizlemeye devam ediyor.

AA