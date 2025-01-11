Siyonist rejimin düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit düştü

Siyonist rejimin, Gazze kent merkezinde iki eve düzenlediği saldırıda 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

4 kişi şehit düştü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Siyonist rejim, Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan bir evi bombaladı, saldırıda 3 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "Tafiş" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli şehit oldu, saldırıda yaralananlar oldu.

Siyonist rejime ait tanklar da gece boyunca Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgeleri bombalamaya devam ederken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına da yoğun ateş açtı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli şehit düştü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.