Venezuela: Batı'nın yaptırımları uluslararası hukuka aykırıdır

Fransız Haber Ajansı'na göre, Venezuela, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin ülkeye karşı uyguladığı yeni yaptırımları kınadı.

Venezuela Ulusal Silahlı Kuvvetleri Stratejik Operasyonlar Komutanı General Domingo Hernández Lárez, yaptığı açıklamada, Caracas'ın ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımları reddettiğini belirtti.

Venezuela’lı üst düzey askeri yetkili, Batı'nın yaptırımlarını "çaresiz bir eylem ve uluslararası hukuk dışı bir uygulama" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi için ödül miktarını 15 milyon dolardan 25 milyon dolara çıkardı.

Ayrıca ABD, devlet petrol şirketi başkanı Hector Obregon da dahil olmak üzere sekiz yetkiliye daha yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD, 2020 yılında Maduro ve diğer bazı Venezuela yetkililerini uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla suçlamıştı.

Maduro ise bu suçlamaları reddetti.