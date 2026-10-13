Suudi Aramco’dan uyarı: Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması tehlikeli

El-Meyadin’in haberine göre, Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun Üst Yöneticisi (CEO) Emin Nasser, karadaki ticari petrol stoklarının 6 milyar varilin altına düştüğünü belirterek, bu stokların mevcut durumda son savunma hattı olduğunu söyledi.

Stokların önemli bir bölümüne erişilemediğini vurgulayan Nasser, Hürmüz Boğazı yeniden açılana ve güven ortamı tesis edilene kadar enerji tedarik zinciri üzerindeki baskının artacağını ifade etti.

Enerji fiyatlarında art arda yaşanan sert yükselişlerin piyasalardaki sorunları daha da ağırlaştıracağına dikkat çeken Nasser, küresel ham petrol taşımacılığı üzerindeki baskının sürmesinin tehlikeli olduğunu belirtti.

Haberde, küresel enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksaklıkların, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından meydana geldiği kaydedildi.