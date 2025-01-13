Lübnan'da yeni başbakan Nevaf Selam oldu

Lübnan'da Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevaf Selam, 85 milletvekilinin oyunu alarak hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Bu süreç, Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun'un pazartesi günü gerçekleştirdiği zorunlu meclis istişareleri sonucunda gerçekleşti.

Selam, 128 milletvekilinden 85'inin desteğini alarak, Aun'un başkanlık dönemindeki ilk hükümeti kurmaya hak kazandı.

Geçici Başbakan Necib Mikati ise yalnızca 9 oy alabildi. Ayrıca, Direnişe Vefa Bloku ve Emel Hareketi de dahil olmak üzere bazı bloklar, hükümet başkanlığı için bir isim önermedi.

Lübnan Anayasası'na göre, başbakanlık için aday gösterme süreci Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Beyrut’un doğusundaki Baabda’da yapılıyor.