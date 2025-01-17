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17 Oca 2025 11:43

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova'da (+video)

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova'da (+video)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

Pezeşkiyan, havalimanında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Departmanı Başkanı İgor Bogdaşev tarafından karşılandı.

İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova’da iki ülke arasındaki ilişkileri 20 yıl boyunca şekillendirecek kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacak.

News ID 1923498

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