İran-Rusya siyasi işbirliği Suriye ile sınırlı değil

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Suriye'deki son gelişmelerden bağımsız olarak, iki ülke arasındaki işbirliği Batı propagandası ve kötü niyetli kişiler tarafından etkilenmiyor ve Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yaptığı ziyaret ve stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanması, iki ülkenin liderlerinin güçlü bağlılığını gösteriyor" dedi.

Kazım Celali, İran ve Rusya arasındaki bölgesel siyasi iş birliğinin kesinlikle Suriye ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Astana sürecine atıfta bulunan İranlı Büyükelçi, 2017'den bu yana İran, Rusya ve daha sonra Türkiye'nin Suriye hükümeti ile siyasi müzakereleri kolaylaştırmada üç önemli ülke olarak hareket ettiğini söyledi.