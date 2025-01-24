İranlı büyükelçi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri ile görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) Genel Sekreteri Imanghali Tasmaghambetov ile görüştü.

Taraflar, İran ile Kolektif Güvenlik Örgütü'ne üye 6 ülke arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparken, işbirliğinin geliştirilmesi alanları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İranlı Büyükelçi Kazım Celali, bu görüşmede, İran İslami Şura Meclisi’nden bir heyetin Moskova'da düzenlenen CSTO Parlamento toplantısına katıldığına işaret ederek, İran’ın bölgenin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda üye ülkelerle ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Bu görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve uluslararası olaylar ele alındı ve taraflar, bölge ülkelerinin çevresel alandaki barış ve istikrarı pekiştirmek için daha fazla işbirliği yapmaları gerektiği ve bölge dışı aktörlerin varlığına ihtiyaç duyulmadığı konusunda görüş birliğine vardılar.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO), Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Beyaz Rusya'dan oluşmaktadır ve genel sekreterliği Moskova'da bulunmaktadır.