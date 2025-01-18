Vatan Partisi'nden İran ziyareti raporu

Suriye’nin bölündüğü ve ülkemiz üzerindeki ABD-İsrail tehditlerinin ağırlaştığı koşullarda, İran yönetimiyle Tahran’da üç gün süren verimli görüşmeler yaptık.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Dış Politikadan Sorumlu Kıdemli Başdanışmanı Sayın Ali Ekber Velayeti ile, İran Devleti’nin güvenlik alanında en önemli yetkilileri ve medya kuruluşları ile toplantılar yaptık.

Görüşmelerimizde ABD-İsrail tehditlerini, Kürdistan adı altında İkinci İsrail planını önlemek üzere Türkiye-İran beraberliğinin hayatî önemini ve görevlerimizi konuştuk.

Suriye’nin bölündüğü koşullarda Vatan Partisi olarak İran’a gittik.

Şam düştü, İsrail Golan tepelerinden işgali başlattı ve Şam kapısına dayandı. Şam’da zaten İsrailsever bir HTŞ var.

ABD güdümlü PKK-YPG’nin Fırat’ın doğusunda varlığı pekiştirildi.

ABD PKK bölgesine silahlı yığınağını arttırdı.

Türkiye hükümeti PKK-YPG ile mücadeleyi HTŞ’ye havale ediyor. Sözümona çözüm olarak sadece PKK yöneticileri yurtdışına çıksın deniliyor. Ferhad Abdi Şahin isimli terör örgütü başı PYD’yi asla feshetmeyeceklerini ilân ediyor.

İsrail, Suriye’de bir federasyon kurulması için bastırıyor.

HTŞ’nin Şam’a girmesinin hemen ardından Suriye’nin kuzeydoğusuna giden ABD’li ve Fransız heyetler, son 1 aydır Kürt heyetleri arasında arasında mekik dokuyor. Suriye’nin parçalanmasının taşlarını döşüyor.

SMO etkisizleşiyor ve çözülüyor.

Filistin boğuluyor.

Kıbrıs ısınıyor. ABD gücünü arttırıyor ve yeni üsler inşa ediyor. Biden yönetimi Güney Kıbrıs’a askeri teçzihat desteğini onayladı.

Türkiye Yalnızlaştırılıyor

Suriye’deki bölünmenin ardından, en önemli sonuç, Türkiye yalnızlaştırılıyor. Yalnızlaştıran AK Parti ve Devlet Bahçeli’dir.

Türkiye’nin başta İran ve Rusya olmak üzere Batı Asya’da ABD’ye direnen bütün ülkelerle arası açılıyor.

ABD-İsrail destekli bölünmeyi “Suriye Devrimi” diye kutlayanlar, vatan bütünlüğümüz için çok ağır bedelleri olan, Türkiyemiz üzerindeki tehditleri ağırlaştıran bir eylemin içindedir.

Suriye’de ABD-İsrail ile uyumlu süreç, iç cephede Bahçeli’nin PKK’yı muhatap almasıyla başlayan süreç beraberdir ve hedefleri ortaktır.

İran ve Rusya Düşmanı Olan

PKK-YPG’nin Yanında Olur

Yalnızlaşan ve dostlarını küstüren Türkiye, ABD-İsrail saldırganlığını hangi güç dengesiyle önleyecektir?

Karadeniz’den Ege Adalarına ve Doğu Akdeniz’e kadar karşısındaki ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs ve Batı emperyalistlerini nasıl dizginleyecektir?

Güvenlikte olduğu gibi, ekonomide de İran dostluğu Türkiye için vazgeçilmezdir. İran ve Rusya’yı küstüren Türkiye, enerji güvenliğini nasıl sağlayacak? ABD’den kaya gazı getirerek mi?

“Suriye’de Devrim oldu, bebekler, kadınlar kurtuldu” diye sevinç çığlıkları atıyorlar. Kürdistan kurulunca bebekleri kim kurtaracak? Mehmetçiği kim kurtaracak? Trump mı, Netanhayu mu, Colani mi?

İran ve Rusya düşmanı olan, PKK-YPG’nin yanında olur.

İran Devleti de bölgedeki emperyalist ve Siyonist planlara karşı Türkiye’nin yalnızlaştırılmasından kaygılıdır.

İkinci İsrail planları birlikte önlenecektir. Görüşmelerimizde de hep Kürdistan planı dahil olmak üzere, bölge ülkelerinin bağımsızlığı ve bütünlüğü üzerine ortak çözümlerimizi konuştuk.

İran'ı çıkartın bölgede, ABD ve İsrail galip gelir. Türkiye'yi çıkartın yine ABD ve İsrail galip gelir. İran ve Rusya düşmanlığı bölgede ABD'ye ve İsrail'e teslimiyet anlamı taşır.

Suriye Yönetiminin İran Düşmanlığı

Bu manzarada son olarak Türk Hava Yolları Şam seferlerini başlattığını, ancak Suriye makamlarınca alınan karara göre İranlılara ve İsraillilere bu uçuşların yasak olduğunu duyurdu.

Böylece herkes Suriye’deki yönetimin ABD-İsrail dostluğunu bir kez daha görmüş oldu.

Suriye yönetimi, İran düşmanlığını İsrail’i de yanına ekleyerek maskelemiş oluyor.

Suriye’yi işgal eden İran değil, İsrail.

Golan Tepelerini ele geçiren İran değil, İsrail.

Şam’ın askeri altyapısını havaya uçuran İran değil İsrail.

Suriye’de PKK-YPG’yi besleyen İran değil, İsrail.

Filistin’i boğmak isteyen İran değil, İsrail.

İran, İsrail ile aslanlar gibi savaşıyor. Suriye’nin birliği ve bütünlüğünün yanında tavır alıyor. Ancak HTŞ, daha önce de ilân ettiği üzere İran’a düşmanlık mevzisinde konumlanıyor.

Bu karar İsrail’le beraberlik kararıdır. Türkiye açısından da bu manzara derstir.

İran Düşmanlığına Alet Olanları Uyarıyoruz

ABD ve İsrail’in İkinci İsrail devletçiğini planlayanlar, Irak’ı böldüler, Suriye’de İkinci İsrail’in Terörist Devletçiğini kurdular, 40 yıldır Türkiye’de bölücü terörü besliyorlar ve İran’a diş biliyorlar.

ABD, İsrail, Avrupa’nın Natocuları, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, PKK ve DAEŞ düşman cephededir. Üslerini kurmuşlar, namlularını Türkiye’ye, Rusya’ya ve İran’a çevirmişler. Ege’deki üsler de esas olarak Kürdistan hedefi için oraya dikilmiştir.

Filistin ile cephe arkadaşı olan Türk milleti, İran ile de birliktedir.

Açık ve Sinsi İran düşmanlığı içinde olanlar, karanlık bir göreve bağlanmışlardır.

Mezhepçilik bayrağı açarak, Şiî düşmanlığına piyon olanları uyarıyoruz. ABD ve İsrail planı içinde Müslümanlık var mıdır, soruyoruz.

Dostlarımıza Karşı Kara Propaganda Seli

ABD-İsrail, özellikle Suriye’nin bölünmesiyle beraber, Türkiye’de İran düşmanlığını, Rusya düşmanlığını bilinçli olarak yaymaktadır.

Amerikancı medyada dostlarımıza düşmanlık propagandası yapılmaktadır.

İran aleyhinde açık bir kara propaganda yürütülmektedir.

Türk milletini İran düşmanı yapmak isteyenler, ABD ve İsrail’in piyonlarıdır.

Ayrıca Tahran’da bulunduğumuz dört gün boyunca, İran hakkında Batı medyasının ürettiği yalanların ne kadar gerçek dışı olduğunu bir kez daha gördük.

İran halkı, Siyonistlere karşı devletinin yanında kararlı.

İran çarşılarında ve pazarlarında kardeşlerimiz mutlu ve huzurlu.

İran’da kadınlar devlet yönetiminden, toplum hayatına kadar çok etkili ve öndedir.

Bu konudaki izlenimlerimizi de ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız.

Vatan Partisi İktidar Sorumlulukları Üstleniyor

İşte bu ortamda Vatan Partisi olarak Türkiyemizin birliği bütünlüğü, güvenlik ve ekonomide köklü çözümler ve doğru strateji için Tahran’a gittik.

İkinci İsrail planlarını önlemek için Tahran’a gittik.

İranlı dostlarımızla ortak tehdide karşı aynı hassasiyetlerde olduğumuzu bir kez daha görmekten mutlu olduk.

Bizleri ağırlayan İran Devletine teşekkür ediyoruz.

Vatan Partisi, Asya’dan yükselen yeni uygarlığın Türkiye’deki önder Partisidir.

Önümüzdeki dönemde ABD-İsrail’le uyumlu ya da güdümlü Hükümetler Türkiye’yi yönetemeyecektir.

Avrasya seçeneğinin biricik Partisi Vatan Partisi görevlere hazırdır ve Milletimizden yetki istemektedir.