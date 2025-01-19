Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Lübnanlı yaralıların tedavisinde görev yapan doktor ve hemşirelerin anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuğgeneral Kaani, "15 aydır Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına karşı işlenen suçların ardından Siyonist rejim bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

Kaani ayrıca "Bugün saat 13.00'de Siyonist rejimin en büyük başarısızlığı ortaya çıkacak. Esir değişimi saat 16.00'da, ateşkes ise saat 13.00'te gerçekleşecek."ifadesini kullandı.