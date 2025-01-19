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19 Oca 2025 12:45

Siyonist rejim bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı

Siyonist rejim bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, "Siyonist rejim bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Lübnanlı yaralıların tedavisinde görev yapan doktor ve hemşirelerin anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuğgeneral Kaani, "15 aydır Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına karşı işlenen suçların ardından Siyonist rejim bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

Kaani ayrıca "Bugün saat 13.00'de Siyonist rejimin en büyük başarısızlığı ortaya çıkacak. Esir değişimi saat 16.00'da, ateşkes ise saat 13.00'te gerçekleşecek."ifadesini kullandı.

News ID 1923583

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