İran'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bolu'daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bekayi, Ankara hükümeti ve Türk halkına, özellikle de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İranlı yetkili, hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan taziye mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

''İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Bolu İli Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel ile Sivas İli Yıldız Dağı’ndaki Yıldızhan Oteli'nde meydana gelen ve 120'den fazla Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan feci olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü bildirir; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerini sunar ve olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler.''

Bolu'daki yangında ölü sayısı 66'a çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında, ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. 51 kişinin ise yaralandığını söyledi.