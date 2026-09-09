İranlı general: Düşmanın her saldırısına 20 kat daha karşılık veririz

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, bugün yapığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Muhibbi, Hürmüz Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait casus sualtı aracının yakalanmasına değinerek, “Bu stratejik su yolunda İran'ın gücü ve yönetimi artık gerçekleşmiş, kesin ve gösterilebilir hale gelmiştir" dedi.

İran'ın bu yeteneği düşman saldırganlığına yanıt vermek için kullanacağını belirten Tuğgeneral Muhibbi, İran'ın kontrolündeki su yolunu dikkate almadan geçmeye çalışan herhangi bir geminin "kesinlikle geçemeyeceğini" vurguladı.

Tuğgeneral Muhibbi, ABD-İsrail saldırı savaşı başlamadan önce ABD savaş gemilerinin Fars Körfezi'ndeki varlığına değinerek, savaş öncesi burada yaklaşık 30 ila 40 Amerikan savaş gemisinin konuşlandığını söyledi. Tuğgeneral Muhibbi, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün, bunlardan tek bir tanesi bile bu bölgede bulunmuyor ve ABD savaş gemileri Hürmüz Boğazı'ndan en az 400 kilometre çekildi"

Tuğgeneral Muhibbi, İran'ın yeni silahlar ve füzeler kullanarak düşmana uzun mesafelerden bile saldırabilecek yeteneğe sahip olduğunu ifade ederek, "Birkaç gün önce yaklaşık 500 kilometre mesafeden bir uçak gemisini de hedef aldık. Düşman iki veya üç hedefimizi vurursa (düşmana ait) 20 noktayı hedef alabiliriz.İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın saldırganlığına yanıt vermek ve düşmanı saldırı eylemlerine devam etmekten pişman olmasını sağlamak için bu gücü kullanacaktır" uyarısında bulundu.

