İran karşıtı karar tasarısı hukuki bir temele dayanmıyor

Açıklamada, ABD ile Almanya, Fransa ve İngiltere’den oluşan üç Avrupa ülkesinin (E3) önerdiği ve İran’ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyi’ne taşınmasını öngören karar tasarısının hukuki bir temelden yoksun olduğu ifade edildi.

Ortak açıklamada, bu tür girişimlerin Ajansın teknik ve siyasileştirilmemiş çerçevesini zayıflatacağı da vurgulandı.

Bu girişimin mevcut durumu tırmandırma amacı taşıdığı ve taslağın sahiplerinin ilan ettiği diplomasi söylemiyle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, “Tüm sorumlu üye ülkeleri, bu girişimin sonuçlarını dikkatle incelemeye ve söz konusu karar taslağına destek vermekten kaçınmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla ilgili tüm hükümlerin 18 Ekim 2025 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, üç Avrupa ülkesinin “snapback” mekanizmasını etkinleştirme çabalarının geçersiz olduğu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı kaydedildi.

İran, Rusya ve Çin; bu temelden hareketle, UAEA Başkanı’ndan söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin rapor talep edilmesinin hukuki dayanağı olmadığını belirterek, bu durumun teknik bir konunun siyasileştirilmesi riskini doğurduğu uyarısında bulundu.

Nükleer tesislere saldırılar kınandı

İran nükleer tesislerine yönelik tekrarlanan saldırıların ve süregelen tehditlerin şiddetle kınandığı açıklamada, “Bu eylemler, Ajans tarihinde emsali görülmemiş bir durum yaratmakta ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) temellerini hedef almaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

İran, Rusya ve Çin ayrıca, son günlerde de devam eden ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına işaret ederek, mevcut güvenlik koşullarının UAEA’nın İran’daki denetim faaliyetlerini olağan şekilde yürütmesini fiilen imkânsız hale getirdiğini bildirdi. Üç ülke, bu durumun Ajans Başkanı’nın son raporlarında da kabul edildiğini belirtti.

“Çözüm sadece diyalog ve diplomasidedir”

Ortak açıklamanın sonunda, “Mevcut duruma yönelik kalıcı çözüm; tüm saldırıların derhal ve kalıcı olarak durdurulması, daha fazla saldırı tehditlerinin bertaraf edilmesi ve İran’ın nükleer programına ilişkin tüm meşru soruların, önümüzdeki tek pratik yol olan diyalog ve diplomasi çerçevesinde, münhasıran ele alınması ilkesinin benimsenmesiyle mümkündür” denildi.

ABD, İran’ın nükleer dosyasını BM Güvenlik Konseyi’ne taşımaya hazırlanıyor

Washington hükümetinin İran’ın nükleer yükümlülüklerine uymadığı iddiasıyla ülkenin dosyasını BM Güvenlik Konseyi’ne taşıma girişiminde bulunduğu bildirildi.

