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9 Eyl 2026 18:01

Polonya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Polonya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Polonya'nın orta kesiminde bir yolcu treni, bir kamyonla çarpıştıktan sonra raydan çıktı.

Polonya basınındaki haberlere göre, Lublin Glowny-Szczecin Glowny güzergahında ilerleyen "Koziolek" isimli Intercity yolcu treni, Przysucha kenti yakınlarındaki Sokolniki Suche'deki hemzemin geçitte raydan çıkarak kamyonla çarpıştı.

Yaklaşık 120 kişinin bulunduğu trenin bir bölümü çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Tomaszow Mazowiecki ile Radom Glowny istasyonları arasındaki 22 numaralı demir yolu hattındaki ulaşım askıya alındı.

Kurtarma ekipleri ile demir yolu yetkililerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

News ID 1938459

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