Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

Tahran’daki tarihi Azadi Kulesi bünyesinde, İran ve dünya müzik mirasını tanıtmak amacıyla kurulan “Ses ve Müzik Müzesi” düzenlenen törenle açıldı.

Bu müzenin hem İran’ın zengin müzikal geçmişini yansıtmak hem de ziyaretçilere sesin üretiminden yayınlanmasına kadar olan teknolojik ve kültürel evrimi göstermek amacıyla kurulduğu belirtildi.

Müzede, 220’yi aşkın enstrüman ve müzikle ilişkili tarihi eser sergileniyor. Koleksiyon; tar, setar, kemançe, santur, ud, ney, zurna, balaban ve tombak gibi geleneksel İran çalgılarının yanı sıra dünyanın farklı kültür ve bölgelerine ait özgün enstrüman örneklerini de bir araya getiriyor.

Müze, ses ve müzik tarihindeki gelişim sürecine ışık tutan zengin içeriğiyle başkentteki kültür-sanat etkinliklerine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.