  1. Kültür
9 Eyl 2026 19:20

Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

Başkent Tahran’daki tarihi Azadi Kulesi bünyesinde, İran ve dünya müzik mirasını tanıtmak amacıyla kurulan “Ses ve Müzik Müzesi” düzenlenen törenle açıldı.

Tahran’daki tarihi Azadi Kulesi bünyesinde, İran ve dünya müzik mirasını tanıtmak amacıyla kurulan “Ses ve Müzik Müzesi” düzenlenen törenle açıldı.

Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

Bu müzenin hem İran’ın zengin müzikal geçmişini yansıtmak hem de ziyaretçilere sesin üretiminden yayınlanmasına kadar olan teknolojik ve kültürel evrimi göstermek amacıyla kurulduğu belirtildi.

Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

Müzede, 220’yi aşkın enstrüman ve müzikle ilişkili tarihi eser sergileniyor. Koleksiyon; tar, setar, kemançe, santur, ud, ney, zurna, balaban ve tombak gibi geleneksel İran çalgılarının yanı sıra dünyanın farklı kültür ve bölgelerine ait özgün enstrüman örneklerini de bir araya getiriyor.

Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

Müze, ses ve müzik tarihindeki gelişim sürecine ışık tutan zengin içeriğiyle başkentteki kültür-sanat etkinliklerine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Tahran’daki Azadi Kulesi’nde “Ses ve Müzik Müzesi” açıldı

News ID 1938460

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler