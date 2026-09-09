ABD’nin sualtı deniz aracının yakalanmasına Devrim Lideri'nin Danışmanı’ndan yorum geldi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in Danışmanı Muhbir, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’nda ele geçirilen ABD’nin casus sualtı deniz aracı hakkında değerlendirmede bulundu.

Muhbir, “İran,2011’de ABD’nin RQ-170 tipi insansız hava aracını (İHA) ele geçirdi ve on yıldan kısa bir süre içinde dünyada İHA alanında başlıca güçlerden biri haline geldi.

Şimdi ise yakalanan Amerikan su altı aracı, İran’ın otonom sistemlerinde yeni bir sıçrama için fırsata dönüşebilir. Keşke Trump, deneyimli Pentagon generallerini görevden almadan önce onlara karşısındaki tarafın kim olduğunu sorsaydı” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait gelişmiş bir insansız su altı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Yakalanan aracın Anduril Industries üretimi, 6 bin metre derinliğe inebilen ve 10 gün su altında istihbarat toplayabilen "Dive-LD" modeli olduğu açıklandı.