Siyonist rejimin saldırıları Gazze'de tam olarak nelere mâl oldu?

Hamas ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, bu rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçlarının farklı boyutlarına daha iyi bir şekilde odaklanılabiliyor. Bu rejim, 450 günü aşkın bir süre boyunca bu bölgeyi yoğun hava bombardımanları ve kara saldırılarıyla hedef alırken, yıkım ve katliam konusunda yeni rekorlar kırdı.

Çocukların Katledilmesi

Siyonist rejim saldırılarında Gazze'deki Filistinli şehitlerin sayısıyla ilgili farklı rakamlar bulunmaktadır. Resmi verilere göre, 7 Ekim 2023 ile 18 Ocak 2025 tarihleri arasında, yani yaklaşık 470 gün süresince İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 48 bin 876'ya, yaralı sayısı ise 110 bin 642'ye ulaşmıştır. Ancak, 2025 Ocak ayında Londra Tropikal Sağlık ve Hijyen Okulu araştırmacıları tarafından Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 7 Ekim 2023 ile Haziran sonu arasında Gazze'de 64 bin 260 kişinin yaralanmalara bağlı olarak hayatını kaybettiği tahmin edildi.

Resmi verilere dayanarak, bu savaşta şehit olanların 17 binden fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü James Elder son zamanda yaptığı bir açıklamada, "Her gün 35 Filistinli Gazze Şeridi'nde hayatını kaybediyor. Bizim tahminlerimize göre, katledilen Filistinli çocukların sayısı, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamdan daha yüksek. Bu bakanlık, 15 bin Filistinli çocuğun şehit olduğunu belirtmişti. Sadece 2025 yılının başından itibaren, her gün ortalama 10 Filistinli çocuk hayatını kaybetti" ifadesinde bulundu.

Kadınlar ve Yaşlıların Katledilmesi

Kadınlar ve yaşlılar, Gazze'deki savaşın en önemli kurbanları olmuştur. Siyonist rejim saldırılarında şehit olanlardan 12 bin 300'ünü kadınlar oluşturmuştur. Hamile kadınlar, bu savaşın en büyük kurbanları arasında yer almıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'deki 60 binden fazla hamile kadın, sağlık hizmetlerinden yoksun oldukları için ciddi bir tehdit altındadır. Avrupa Tıbbi İnsan Hakları İzleme (Euro-Med Human Rights Monitor) örgütünün 2024 Eylül raporuna göre, Siyonist rejimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı sırasında 2 bin 122 yaşlı erkek ve kadın şehit olmuştur.

Yardım Görevlilerinin Katledilmesi

2024 yılı Kasım ayı sonlarında yerel verilere göre, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 1000'den fazla doktor ve 300 yardım görevlisi şehit edildi. Ayrıca 310'dan fazla sağlık personeli tutuklanarak işkenceye maruz kaldı ve hapishanelerde idam edildi. Siyonist rejim ordusu, tıbbi ekipmanların, sağlık heyetlerinin ve yüzlerce cerrahın Gazze'ye girişini de engelledi. Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik üç aylık saldırılarının ilk döneminde dünyada öldürülen 280 yardım görevlisinin yarısından fazlası hayatını kaybetti.

Gazetecilerin ve Basın Mensuplarının Katledilmesi

Gazze savaşı, Siyonistlerin işlediği suçları gözler önüne sermeye çalışanlar için de ölümcül oldu. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, 2025 yılının başında bu savaşta en az 160 gazeteci, tercüman ve haber toplamada yardımcı olan diğer kişiler şehit edildi. Bu savaş, 1992 yılında bu kuruluşun kurulmasından bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem oldu. şehit düşen gazetecilerin çoğu Filistinliydi. 2024 yılının başında Gazze savaşındaki ABD rolüne tepki olarak istifa eden eski ABD diplomatı Hala Wright, "Terör eylemleri, gazetecilere ve ailelerine karşı sistematik olarak yürütülüyor gibi görünüyor. Bu gazetecilerin hedef alınması, açığa çıkmaya başlayan gerçeği susturmak için yapılmış gibi görünüyor." dedi.

Hastanelerin ve Yardım Merkezlerinin Yok Edilmesi

Gazze'deki hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sistematik olarak hedef alınması ve yok edilmesi, Gazze'deki sağlık sistemini zayıflatma planının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Filistinli örgütler bu süreçte defalarca, hastanelerin Siyonist rejim ordusu için açık hedef olduğunu belirtti. Hastaneler, bombalama, abluka ve Siyonist saldırılar altında kaldı. Siyonistler, hastanelerde bulunan doktorları ve hemşireleri kasıtlı olarak öldürüp şehit etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bu yılın başında, 27 hastane ve 12 diğer tıbbi merkeze yönelik 136 saldırı kaydedildiğini bildirdi. Bu saldırılar doktorlar, hemşireler ve diğer siviller arasında ciddi kayıplara neden oldu ve büyük zararlar verdi. Örneğin, Siyonist rejim ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırılarında meydana gelen yıkım, kuzey Gazze nüfusunu yeterli sağlık hizmetine erişim olmadan bıraktı. Çalışanlar ve hastalar ya kaçmak zorunda kaldı ya da tutuklandı.

Okulların, üniversitelerin ve eğitim altyapısının tahribi

Gazze'deki eğitim merkezleri savaş süresinde genellikle hepsi kapatıldı.

Gazze Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, savaşın sadece ilk altı ayında, yani 2024 Nisan ayına kadar Gazze Şeridi'nde 5 bin 479'dan fazla öğrenci ve 261 öğretmen şehit oldu.

Mart 2024 sonu itibarıyla Gazze'deki tüm okul binalarının yaklaşık yüzde 87,7'si hasar görmüş veya yıkılmıştı. 212 okul binası doğrudan vuruldu ve ağır hasar gördü.

282 binada da hasar meydana geldi. Gazze'deki 16 üniversite kampüsünden 4'ü yıkıldı, 10'u ise ağır hasar gördü. Uydu görüntüleri yüzlerce okulun bombalanmasının boyutlarını ortaya koymaktadır.

BM istatistiklerine göre, yüzde 69'u hasarlı veya tamamen yıkılmış olan üniversitelerin yeniden inşası, Gazze'de yakın gelecekte yeniden inşa edilmesi gereken temel önceliklerden biri.

Nitel açıdan bakıldığında, çocukların uzun süre okuldan uzak kalmaları ve öğrenim sürelernin durulmasının yanı sıra gerileme olasılığı da artmaktadır. Bu durum uzun vadede onların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını tehlikeye atıyor ve onları şiddet ve istismara uğrama riskine daha açık hale getiriyor. Gazzeli çocuklar çeşitli röportajlarda okula dönmenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu dile getirmelerine rağmen durum böyledir.

Kültürel merkezlerin ve tarihi yerlerin tahrip edilesi

Gazze savaşının can kaybının yanı sıra, kültürel miras da çatışmadan ciddi şekilde etkilendi. Siyonist rejim saldırılarında Han Yunus, Şucaiye, Zeytin ve diğer bölgelerde çok sayıda mahalleyi yerle bir etti..

UNESCO verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana Gazze'de en az 43 kültürel miras alanı zarar gördü.

İsrail ordusu, Gazze'nin kültürel mirasının büyük bir bölümünü, özellikle camileri, kiliseleri, tarihi yapıları, müzeleri, kültür merkezlerini ve üniversiteleri hedef aldı.

Sonuç

Gazze savaşının en önemli sonuçlarından biri de İsrail rejiminin saldırılarının yol açtığı yıkımın, insani, tıbbi, eğitimsel ve kültürel tahribatın boyutudur.

Rejimin saldırıları, küçük bir alanda can kaybı ve yıkım bakımından yeni rekorlara imza attı. Siyonist rejimin bu saldırılardaki hedefleri; Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek, bölgede demografik değişiklik yaratmak, insanların geri dönüşünü engellemek, yeniden yapılanma süreçlerini geciktirmek ve en nihayetinde bölgenin kimliğini ve kültürel mirasını yok etmek olarak değerlendirilebilir.