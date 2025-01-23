İran ve Rusya arasında medya konusunda istişare toplantısı düzenlendi

İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında medya ve bilgilendirme konularındaki dönemsel istişare toplantısı, 22 Ocak Çarşamba günü çevrimiçi olarak, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın başkanlığında yapıldı.

Taraflar, iki ülkenin medya ve bilgilendirme alanında ilgisini çeken çeşitli ikili ve çok taraflı konularda görüş alışverişinde bulundu ve bu alandaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, İran ve Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması doğrultusunda, yanıltıcı bilgilendirme ve sahte haberlerle mücadele etmek için uzmanlık iş birliğinin genişletilmesinin önemi, hem ikili düzeyde hem de uluslararası örgütler ve platformlar çerçevesinde ele alındı.

Toplantıda, İran ve Rusya arasında medya alanındaki anlayışların genişletilmesi, gazetecilik faaliyetlerinin kolaylaştırılması için iş birliğinin sürdürülmesi ve iki ülke arasında medya ve haber gruplarının değişimi üzerinde duruldu.