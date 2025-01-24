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24 Oca 2025 13:50

Trump Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini açıkladı

Trump Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya "Onunla tekrar iletişime geçeceğim" yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum" ifadesini kullandı.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

News ID 1923739

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