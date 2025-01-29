21 Ağustos 2018'de İran'ın ilk yerli savaş uçağı Kevser tanıtıldı. Kevser av-bombardıman uçağı, yerli motoru kullanmasıyla İran'ın savunma sanayisindeki en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu uçak, ülkenin hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırarak caydırıcılık gücünü pekiştiriyor. Yakın hava desteği sağlama misyonuna sahip olan Kevser, tamamen yerli üretim olup, İran'ı savaş uçağı tasarlayıp üretebilen az sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiştir. Askeri uzmanlara göre, Kevser, modern dijital sistemlerden yararlanması sayesinde F-5 savaş uçağının geliştirilmiş ve güncellenmiş bir versiyonu olarak değerlendirilmektedir.

Kevser savaş uçaklarının İran Hava Kuvvetleri filosuna katılması, dünyaya şu açık mesajı veriyor: Batılı ülkelerin geniş çaplı yaptırımları, İran'ın savunma ve askeri kapasitesini zayıflatmak yerine, tam aksine, yerli uzmanların katkılarıyla bu alandaki yeteneklerini daha da geliştirmesine olanak tanımıştır.

Kevser, geri çekilebilir üç tekerlekli iniş takımı ile donatılmıştır. Bu sistem, uçağın burun kısmında tek bir tekerlek ve gövdenin alt kısmında iki ayrı tekerlek biriminden oluşmaktadır.

Bu savaş uçağının uzunluğu 12,4 metre, yüksekliği 3,5 metre ve kanat açıklığı 10,97 metredir. Boş ağırlığı 2.425 kg olan Kevser, maksimum 15.000 metre irtifaya kadar uçabilmektedir. Uçağın azami kalkış ağırlığı ise 6.177 kg'dır. Bu hafif taarruz uçağı, gövde altı ve kanatlarında birden fazla silah istasyonuna sahiptir. Bu istasyonlar, uçağın ateş gücünü artırmak amacıyla çeşitli silah sistemleriyle donatılabilir.

Kevser Savaş Uçağının Teknik Özellikleri

- Uzunluk: 14,45 metre

- Yükseklik: 4,08 metre

- Kanat açıklığı: 13,8 metre

- Mürettebat: 2 kişi

- Menzil: 1.100 kilometre

- Taarruz menzili: 2.900 kilometre (üç ek yakıt tankı ile)

- Maksimum irtifa: 15.800 metre

- Azami hız: 1.700 km/s

- Silah kapasitesi: 4 havadan havaya füze ve 12 adet 250 kg bomba taşıma yeteneği

- Tırmanma hızı: 175 metre/saniye

Kevser Savaş Uçağının Öne Çıkan Özellikleri

- İki adet "Owj" turbofan motoru ile donatılmıştır.

- 20 mm'lik bir topa sahiptir.

- Toplam 3.200 kg yük taşıma kapasitesine sahip 7 silah istasyonu bulunmaktadır:

Her kanat altında 2 istasyon

Gövde altında 1 istasyon

Her kanat ucunda 1 istasyon

- Gelişmiş entegre aviyonik mimariye sahiptir.

- 4. nesil savaş uçaklarına uygun askeri dijital veri ağları ile entegre atış kontrol sistemine sahiptir.

- Tam dijital çok amaçlı gösterge panelleriyle donatılmıştır.

- Balistik hesaplama bilgisayarına sahiptir.

- Gelişmiş hedefleme sistemi sayesinde silah ve mühimmat isabet doğruluğunu artırmaktadır.

- Çok fonksiyonlu gelişmiş atış kontrol radarı ile hedef ve tehdit tespit kapasitesi artırılmıştır.

- Hassas radyo saat teknolojisine sahiptir.

- Akıllı hareketli harita sistemi ile donatılmıştır.