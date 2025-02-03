Trump'tan Güney Afrika'ya yardımları kesme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın toprak kamulaştırma yasasını gerekçe göstererek bu ülkeye yapılan yardım fonlarını askıya aldığını duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da toprakların devlet tarafından kamulaştırılmasını ve bazı topluluklara karşı kötü muamele yapıldığını belirtti. Trump, "ABD bu duruma sessiz kalmayacak ve harekete geçecek. Konuyla ilgili araştırmalar tamamlanana kadar Güney Afrika'ya sağlanan tüm yardımları keseceğim" ifadelerini kullandı.

Bu karar, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın, ırksal eşitsizlikleri sona erdirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını onaylamasından sonra alındı. Bu yasa, devletin kamu yararı için toprakları kamulaştırmasını kolaylaştırıyordu.

Güney Afrika hükümetinden Trump'ın açıklamasına yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump’ın danışmanlarının Güney Afrika'nın anayasal düzeni hakkında daha fazla bilgi edinmeleri gerektiği ve bu süreçte doğru bir değerlendirme yapacakları belirtildi. Ayrıca, kamulaştırma yasasının yalnızca Güney Afrika'ya özgü olmadığının ve bir çok ülkenin benzer yasalara sahip olduğunun altı çizildi.

ABD, 2023'te Güney Afrika'ya yaklaşık 440 milyon dolarlık yardım yapmayı taahhüt etmişti.