Wall Street Journal: Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla Filistinli kayboldu

El-Cezire'nin aktardığına göre, Amerikan gazetesi Wall Street Journal, savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla Filistinlinin kaybolduğunu bildirdi.

Haberde, Kızılhaç’ın, henüz bildirilmeyen daha fazla kayıp vakası olabileceğine inandığı ifade edildi.

Wall Street Journal, kayıp kişilerin bir kısmının enkaz altında gömülü olabileceğini, bazılarının ise Tel Aviv tarafından esir alınmış olabileceğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yayınladığı bir açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların en son sayılarını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda 7 Ekim 2023'ten bu yana 47 bin 518 kişi şehit oldu.

Ayrıca, Filistinli sağlık kurumu, savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’ndeki saldırılarda yaralananların toplam sayısının 111 bin 612 kişiye ulaştığını duyurdu.