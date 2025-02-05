Pezeşkiyan, tüm savaşların sona ermesi çağrısında bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsveç ve Çekya büyükelçilerini kabul etti. Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmede büyükelçiler, güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a teslim etti.

Pezeşkiyan, İsveç'in yeni Tahran büyükelçisi Matthias Otterstedt ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun geçmişine atıfta bulunarak, yeni büyükelçinin görev süresi boyunca İran-İsveç işbirliğinin güçlenmesini ümit ettiğini söyledi.

Tüm savaşların sona ermesi çağrısında bulunan Pezeşkiyan, ''İran İslam Cumhuriyeti olarak barışı tesis etmek ve tüm savaşların sona ermesini istiyoruz. Sorunların müzakere ve diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Çekya'nın yeni büyükelçisi Vitezslav Grepl ile yaptığı görüşmede ise ikili ilişkilerin önemine değindi.