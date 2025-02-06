Irak'a İran enerji ithalatı muafiyeti devam ediyor

Arapça yayınlanan Asharq News'un haberine göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'dan gaz ithalatı konusunda açıklamada bulundu.

Sudani, ''Ülkeye elektrik sağlamak için İran'dan gaz ithal ediyoruz. Bu süreç 2028 yılına kadar devam edecek.'' dedi.

Sudani ayrıca, ''Irak, İran İslam Cumhuriyeti'nden gaz ithalatı konusunda yaptırımlardan muaf tutuluyor.'' ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Trump'ın yakında Irak'ın İran yaptırımlarından muafiyetini kaldıracağını iddia etmişti.