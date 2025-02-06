  1. İran
6 Şub 2025 16:51

Ayetullah Hamanei'den ''Filistin'' mesajı

Ayetullah Hamanei'den ''Filistin'' mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi web sitesi Filistin ile ilgili bir mesaj paylaştı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi web sitesi “KHAMENEI.IR”, sosyal medya hesabı üserinden Filistin ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, ''Nehirden denize kadar tüm Filistin toprakları Filistin halkına aittir.'' denildi.

News ID 1924125

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