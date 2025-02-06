İran petrolünde ihracat rekoru

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkenin petrol ihracatı hakkında yaptığı açıklamada, ''İran, 21 Aralık 2024 ile 19 Ocak 2025 tarihleri ​​arasında 10 yıllık rekor kırdı.'' dedi. Paknejad, ihracatın hacmi ve değeri hakkında ayrıntı vermedi.

Bakanlığının İran'ın petrol sektörüne yönelik Batı yaptırımlarına karşı aldığı tedbirler hakkında yorum yapan Paknejad, "Herhangi bir koşulda çözümler üretmeye ve istediğimiz hedeflere ulaşmaya hazırız. Yaptırımlar devam ederse, stratejilerimiz koşullara göre devam edecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü İran'a yönelik sözde "azami baskı" kampanyasını yeniden başlatmayı öngören yürütme emrine tepki gösteren Paknejad, "Azami baskı (kampanyasının) başarısız bir teori olduğuna ve bunu İran halkı üzerinde denemeye kalkarlarsa (tekrar) başarısızlığa uğrayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.