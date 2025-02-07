İran'dan ABD'ye ''yeni yaptırım" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD yönetiminin İran'ın petrol ihracatına yönelik son yaptırım kararını sert bir dille kınadı.

Bekayi, "ABD hükümetinin ham petrol satışına karıştıkları iddiasıyla bir dizi birey ve tüzel kişiye yaptırım uygulaması uluslararası kurallara aykırıdır.'' dedi.

Yeni ABD yönetiminin, İran'ın ticaret ortaklarıyla meşru faaliyetlerini engellemekle İran halkına baskı yapma kararını ''gayrimeşru'' olarak nitelendiren Bekayi, ''İran, bu tür tek taraflı ve keyfi eylemlerin sonuçlarından ABD'yi sorumlu tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası şebekeye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.