183 Filistinli Kızılhaç yetkililerine teslim edildi (+video)

Arap medyasına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer hapishanesinde serbest bırakılan Filistinli esirler otobüslere bindirildi.
Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.
Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki siyonist erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edimişti.
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