Katar'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki

El-Arabi’nin haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasıyla ilgili kışkırtıcı açıklamalarını şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaları uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Bildiride, uluslararası toplumdan Siyonist rejimin kışkırtıcı eylemlerine kararlılıkla karşı çıkması istendi.

Katar Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı: "Katar, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik taleplere kesinlikle karşı olduğunu vurgulamaktadır ve bunu barışın önünde bir engel ve çatışmaları alevlendiren bir unsur olarak görmektedir."