İran'ın Filistin direnişine desteği sürecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Tahran'da Filistinli direniş grubu Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Ahmediyan, Filistin direnişini zaferinden dolayı kutlayarak, 470 günlük Gazze savaşında herkesin İsrail'in hezimete uğradığına tanık olduğunu söyledi.

Gazze halkının direnişini takdir eden Ahmediyan ''Gazze halkı, büyük direnişiyle hem kendisi hem de gelecek nesiller için rol model oldu. Gazze halkına destek olmak, Filistin ve Lübnan'daki direnişi ve başarılarını sürdürmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Hamas heyeti daha önce İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la bir araya gelerek görüşmelerde bulunmuştu.