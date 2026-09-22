İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Genel Kurulu için New York’ta

Üst düzey bir heyetin başında New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, John F. Kennedy Havalimanı’nda İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve Maslahatgüzarı Gulam Hüseyin Derzi tarafından karşılandı.

İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun gündemindeki çeşitli oturumlara katılmasının ve İran'ın tutumlarını açıklamasının yanı sıra, toplantıya katılan çok sayıda yetkili ve dışişleri bakanıyla görüşmeler ve istişarelerde bulunacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. yıllık oturumu, “Birleşmiş Milletler’e Güveni Yeniden İnşa Etmek” sloganıyla salı günü ülke liderlerinin konuşmalarıyla başlayacak.