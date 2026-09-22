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22 Eyl 2026 08:06

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Genel Kurulu için New York’ta

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Genel Kurulu için New York’ta

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, üst düzey bir heyetin başında New York’a ulaştı. Erakçi, BM Genel Kurulu’nun gündemindeki çeşitli toplantılara katılacak ve zirveye iştirak eden çok sayıda ülkenin yetkilileri ve dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Üst düzey bir heyetin başında New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, John F. Kennedy Havalimanı’nda İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve Maslahatgüzarı Gulam Hüseyin Derzi tarafından karşılandı.

İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun gündemindeki çeşitli oturumlara katılmasının ve İran'ın tutumlarını açıklamasının yanı sıra, toplantıya katılan çok sayıda yetkili ve dışişleri bakanıyla görüşmeler ve istişarelerde bulunacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. yıllık oturumu, “Birleşmiş Milletler’e Güveni Yeniden İnşa Etmek” sloganıyla salı günü ülke liderlerinin konuşmalarıyla başlayacak.

News ID 1938691

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