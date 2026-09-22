Pezeşkiyan: BM Genel Kurulu’nda haklarımızı ve gücümüzü dünyaya anlatacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a hareket etmeden önce Mehrabad Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘güven’ sloganıyla düzenleniyor. Ancak ortada olmayan bir konu bu. Amerikalılar bu sloganla insan haklarından söz ediyor, fakat insan haklarını görmezden geliyor.” dedi.

Pezeşkiyan, “İnsanların ve ülkelerin sahip olabileceği uluslararası hukuk ve hukuki düzenlemelerin birçok çerçevesini, güç sahibi oldukları ve dayatma imkanına sahip oldukları için son derece açık ve net bir şekilde ihlal ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bizim sözlerimizi, yaşadığımız mağduriyetleri ve gücümüzü dünya kamuoyuna duyurabileceğimiz bir platform. İçinde bulunduğumuz bu ortamda farklı ülkelerden çok sayıda siyasetçiyle, kültür merkezleriyle ve ayrıca medya kuruluşlarıyla görüşme ve diyalog kurma imkanına sahip olacağız.”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılımın, İran’ın tutumlarını, maruz kaldığı haksızlıkları ve gücünü dünya kamuoyuna duyurabilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.