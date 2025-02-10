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10 Şub 2025 11:15

İran İslam Devrimi'nin 46. yılı Arap medyasında

İran İslam Devrimi'nin 46. yılı Arap medyasında

İran İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümü kutlamalarında 22 Bahman yürüyüşüne toplumun farklı kesimlerinden halkın coşkulu ve görkemli katılımı, Arap medyasında geniş yankı buldu.

İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü yürüyüşü, bu sabah (Pazartesi) halkın yoğun katılımıyla başladı. Bu tören, başkent Tahran ile eş zamanlı olarak 1400 ilçe ve kasaba ile 35.000'den fazla köyde gerçekleştiriliyor.

Arapça yayın yapan medya kuruluşları, İran İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümü kutlamalarını yakından takip ederek haber yapmaya devam ediyor.

Lübnan’ın El-Menar televizyonu, yürüyüşün başlamasıyla birlikte etkinliği canlı olarak yayınlamaya başladı.

İran İslam Devrimi'nin 46. yılı Arap medyasında

Lübnan’ın Al-Ahd haber sitesi, İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen görkemli yürüyüşü haberleştirdi.

İran İslam Devrimi'nin 46. yılı Arap medyasında

Bu Lübnanlı medya kuruluşu, "Başkent Tahran ve İran'ın diğer eyaletlerinde halk, İran İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümü münasebetiyle görkemli bir yürüyüş gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İran İslam Devrimi'nin 46. yılı Arap medyasında

Öte yandan, El-Meyadin televizyonu da Tahran’daki yürüyüşü canlı olarak yayınlıyor ve etkinliği anbean izleyicilerine aktarıyor.

News ID 1924239

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