Pezeşkiyan: Hazar ülekeleri ile işbirliğine hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Tahran-Aşkabat ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, ''İran-Türkmenistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısının düzenli olarak yapılması ikili işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir.'' dedi.

Pezeşkiyan, Türkmenistan'da 2025 yılı "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesini olumlu karşılayarak, ''Bölge ve dünyanın her yerinde barış ve dostluğun tesis edilmesini arzu eden İran İslam Cumhuriyeti, bu konuda Türkmenistan ve diğer ülkelerle işbirliği memnuniyetle karşılamaktadır.'' ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, kendisini "Uluslararası Barış ve Güven Toplantısı’’na davet eden Türkmenistan Milli Lideri'ne teşekkür ederek, ''İran ve Türkmenistan arasında uzun yıllara dayanan ortak kültürel geçmiş bulunuyor. Bunun için İran, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini geliştirmek istiyor.'' dedi.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, karşılıklı yarar sağlamak ve bölgenin çevresini korumak amacıyla Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki iş birliğinin genişletilmesini desteklemektedir.’’ diye konuştu.

Türkmenistan Milli Lideri de İran İslam Devrimi’nin 46. zafer yıl dönümünü tebrik ederek, İran halkı ve hükümetine başarılar diledi.