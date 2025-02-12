Pezeşkiyan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile yaptığı görüşmede, İran’ın komşularıyla dostane ilişkiler kurma konusundaki prensipli politikasını vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti, her zaman komşuları, özellikle dost ve akraba olan Türkmenistan ile ilişkilerini geliştirmekten yana olmuştur ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan milli lideriyle son yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "Türkmenistan hükümeti ile daha fazla işbirliği alanlarını incelemek ve ortak projelerin hızla hayata geçirilmesi için karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılması konusunda gerekli talimatlar ilgili yetkililere verilmiştir" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, önümüzdeki günlerde Tahran'da yapılacak Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin başbakanlarının toplantısına değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti, Hazar Denizi çevresindeki ülkelerle ilişkilerin barış, dostluk ve iyi komşuluk temelleri üzerine genişletmekten yanadır ve bu yaklaşım, önümüzdeki Hazar Zirvesi’nde, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik pratik çözümlere vurgu yapılarak sunulacaktır" ifadelerinde bulundu.

Türkmenistan milli lideri ve Cumhurbaşkanının Pezeşkiyan’a sıcak selamlarını ileten Türkmenistan Dışişleri Bakanı da, İran ve Türkmenistan şirketleri arasında ulaşım ve enerji gibi çeşitli alanlarda ortak işbirliği anlaşmaları ve projelere atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Meredov ayrıca, İran ile Türkmenistan arasındaki ortak ekonomik işbirliği komitesinin düzenlenmesine değinerek, bu komitenin İran ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı umudunu dile getirdi.

Meredov, "İki ülke arasındaki ilişkiler Türkmenistan hükümeti için büyük önem taşımaktadır ve biz her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz" dedi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nı Türkmenistan'da düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'na katılmaya davet etti.

Meredov, Türkmenistan hükümetinin, Tahran’daki Hazar Denizi zirvesine üst düzey bir heyet göndereceğini belirtti.