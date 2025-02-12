Erdoğan: Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyaretinde bu ülkenin cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Endonezya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Endonezya'yla yapılan ticaretin 10 milyar dolar seviyesine çekilmesi konusunda mutabık kalındığını belirterek, iki ülke arasında enerji, tarım, ticaret, iletişim gibi alanlarda 12 anlaşma imzalandığını da kaydetti.

Erdoğan, “Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin 10 milyar dolar seviyelerine yükseltilmesi ve dengeli hale getirilmesine yönelik çalışmaları ele aldık” dedi.

“Ekonomik ilişkilerim sağlık, inşaat, helal ürünler gibi alanlarda çeşitlendirilmesine önem veriyoruz” diyen Erdoğan, “İki turizm ülkesi olan Türkiye-Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gerektiğine vurgu yaptık” ifadesin kullandı.

Erdoğan görüşmelerinde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, İslam İş Birliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerini artırma hususunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karışılayan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Erdoğan, “Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu arındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerinde istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip zararın müsesbibinden tahsil edilmesidir” ifadelerinde bulundu.