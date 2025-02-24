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24 Şub 2025 09:19

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak, yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldı.

News ID 1924734

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