Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Tahran'da

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Tahran'a geldi.

Türkmen Bakan Meredov, Tahran temasları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile bir araya gelecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ''İran-Türkmenistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısının düzenli olarak yapılması ikili işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir.'' demişti.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, karşılıklı yarar sağlamak ve bölgenin çevresini korumak amacıyla Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki iş birliğinin genişletilmesini desteklemektedir.’’ diye konuşmuştu.