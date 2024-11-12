Kürdistan eyaletinin yöresel çorbaları

İran’ın batısındaki Kürdistan eyaleti, Zagros dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Bu eyaletin turistik yerleri her dört mevsimde de gezginlerin ilgi odağı olmuştur.

Ancak Kürdistan doğal turistik mekanalarının yanı sıra, geleneksel ve şifalı yiyecekleri nedeniyle ülkede özellikle popülerdir.

Kürdistan, özel lezzetini başka hiçbir yerde tadamayacağınız 20'den fazla yöresel çorba çeşidi bulunmaktadır:

Şelemin çorbası

Kürdistan'ın en eski ve özgün yemeklerinden biri Şelemin çorbasıdır. Bu çorba, yılın soğuk mevsimlerinde, özellikle sonbahar ve kış aylarında taraftarlarını bulan fayladı bir çorbadır ve yerel ve geleneksel bir yemek olarak özellikle Kürdistan halkı arasında popülerdir.

Bu çorbanın yapımında ekşi ve tatlı bir tada sahip olan Şelem, fasulye, et, kaysi ve çeşitli kuru meyveler kullanılır.

Sangasar çorbası

Kürdistan eyaletinin özel yemeklerinden biri de Sngasar çorbasıdır. Bu çorba tavuk eti ve mercimek, soğan, zerdeçal ve biber ve pirinçle pişirilir.

Mercimek çorbası (Parpole)

Kürdistan eyaletinin bir diğer meşhur yemeği Parpole veya mercimek çorbasıdır. Bu çorba soğuk algınlığının ve kış hastalıklarının baş düşmanıdır ve kökleri bu bölgenin zengin kültürüne ve tarihine dayanmaktadır.

Bu çorba yerel sebzeler, mercimek, soğan, erişte ve aromatik baharatların birleştirilmesiyle birlikte pişiriliyor.

Dane kelane çorbası

Dane kelane soğuk sonbahar günlerine uygun, buğday, nohut, mercimek, fasulye, soğan ve kuzu etiyle hazırlanan bir çorbadır. Bu çorba dış çıkarma döneminde iştahsız olan bebekler için harika bir çorbadır.